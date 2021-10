Pöttmes

vor 17 Min.

Die neue Krippe beim Kindergarten Spatzennest ist eingeweiht

Plus Nach gut einem Jahr Bauzeit ist der Anbau fertig. Im Kinderhaus kommen jetzt drei Gruppen für Krippenkinder dazu. Noch sind Plätze frei.

Von Inge von Wenczowski

Um den Bedarf an Krippenplätzen in der Marktgemeinde Pöttmes zu decken, wurde ein Anbau an den bestehenden Kindergarten Spatzennest beschlossen. Es entstand ein Kinderhaus, das unlängst bei strahlendem Sonnenschein in feierlicher Atmosphäre offiziell eröffnet wurde. Zudem hatten interessierte Besucher und Besucherinnen die Gelegenheit, die Räume beim Tag der der offenen Tür am Sonntag zu erkunden, was rege in Anspruch genommen wurde.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen