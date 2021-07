Pöttmes

vor 25 Min.

Ein Pöttmeser Jäger rettet Rehkitze in Füssen

Nicht größer als eine Hand ist ein Rehkitz, das auf der Wiese zur Mähzeit in großer Gefahr ist. Mit der Wärmebilddrohne fliegt die Kreisgruppe Füssen des Bayerischen Jagdverbandes gezielt Wiesen ab, um kleine Kitze eingehüllt in Grasbüschel vor landwirtschaftlichen Maschinen zu retten.

Plus Guido Neff ist passionierter Jäger. Wie er sich trotz Gehbehinderung seinen Traum erfüllt und warum ihm der Schutz der Rehkitze so wichtig ist.

Von Stefanie Brand

Wenn Guido Neff in die kugelrunden, braunen Augen eines kleinen Rehkitzes blickt, das er und weitere Helfer in Gras gehüllt aus den Wiesen holen, dann entspricht das seiner Auffassung von aktivem Tierschutz. Dafür steht er als Jäger – obgleich das in den Augen vieler nicht vereinbar scheint. Neff kennt das auch, dass er und seine Jägerkameraden als schießwütig hingestellt werden. Doch dagegen verwehrt sich der passionierte Jäger aus Pöttmes, der gerade mit größter Leidenschaft ein Projekt vorantreibt, das vielen Rehkitzen helfen soll. 5000 Euro möchte Neff an Spenden sammeln, damit die Mitglieder der Kreisgruppe Füssen des Bayerischen Jägerverbandes noch mehr aktiven Tierschutz betreiben können. „Jedes gerettete Kitz ist für einen Jäger ein Erfolg“, erklärt Neff.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen.

Themen folgen