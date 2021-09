Erst Bundestag, dann Jugendparlament: Bald ist Jupa-Wahl in Pöttmes

Plus Der Termin für die Wahl des Pöttmeser Jugendparlaments steht fest. Im Gemeinderat ging es außerdem um die Verschönerung des Mandlachgebiets und den neuen Jugendpfleger.

Seit Langem stehen im Markt Pöttmes junge Menschen in den Startlöchern, um als Jugendparlament (Jupa) die Anliegen der Jüngeren in der Gemeinde voranzutreiben. Bislang verhinderte die Corona-Pandemie die Wahl des Jugendparlaments. Nun aber geht etwas voran.