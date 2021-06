Franz Breitsameter organisiert in Pöttmes ein Konzert für seine Nachbarn

Die Musikerfreunde Franz Breitsameter und Reinhard Biederwolf wollen ihre Nachbarn im Corona-Lockdown mit Musik erfreuen. So lief das Konzert in Pöttmes.

Franz Breitsameter aus Pöttmes ist Lehrer und leidenschaftlicher Musiker und Kabarettist. Genauso wie sein Friedberger Musik- und Lehrerkollege Reinhard Biederwolf hatte er jetzt einfach mal wieder Lust, live Musik zu machen und damit die Menschen in seiner Umgebung zu erfreuen. Deshalb organisierte Breitsameter ein Nachbarschaftskonzert bei sich vor der Haustüre.

Derartige Aktionen machen die beiden nicht zum ersten Mal. An Weihnachten hat der 43-jährige Pöttmeser bereits ein Weihnachtssingen für seine Nachbarn auf die Beine gestellt. Dieses sei sehr gut angekommen, berichtet Breitsameter gegenüber unserer Redaktion. Vergangenen November spielten er und Biederwolf in dessen Heimat Friedberg-Süd auf der Terrasse Auszüge aus dem Kabarettprogramm "Die anonymen Analogiker" und ließen die Nachbarn teilhaben.

Auch jetzt wollten die beiden Musiker in Pöttmes dazu beitragen, dass alle Nachbarn bei diesem Konzert wieder ein bisschen das Leben genießen können, erzählt Breitsameter. Er habe seine Nachbarn entweder persönlich oder über den Nachrichtendienst Messenger über das Konzert informiert. "Es haben sich alle über diese Idee gefreut", sagt er. Breitsameter ist Lehrer an der Elisabethschule in Aichach, Biederwolf unterrichtet an der Mittelschule in Hollenbach.

Ein Konzert vor der Garage für die Nachbarn in Pöttmes

Am Tag selbst haben die beiden Musiker eine Anlage vor Breitsameters Garage aufgebaut und so ausgerichtet, dass die Klänge möglichst viele in der Nachbarschaft hören konnten. Die meisten Nachbarn haben sich laut Breitsameter einfach auf ihre Terrasse gesetzt und zugehört. Einige hätten sich Sitzgelegenheiten mitgenommen und - mit dem entsprechenden Abstand- auf der Verkehrsinsel oder der Spielstraße vor Breitsameters Haustür eingefunden. Das seien etwa 25 Leute gewesen. Gespielt wurden Teile aus Breitsameters Kabarettprogramm, aber auch Lagerfeuer- und Stimmungslieder. Neben dem Gesang spielt der Pöttmeser auch Gitarre und Trompete; Biederwolf singt und spielt Piano.

Das Nachbarschaftskonzert war für Breitsameter auch ein "After-Lockdown-Konzert" und der Auftakt für sein "Less Drama - More Gstanzl"-Kabarettjahr. Wie der Pöttmeser berichtet, unterstützt er das Geburtshaus Aichach bei der Existenzgründung. Bei dem Konzert kamen nach seinen Angaben 200 Euro an Spenden für das Geburtshaus zusammen. Ein Teil davon wurde einfach in den vor der Garage aufgestellten Gitarrenkoffer geworfen. Zudem hat Breitsameter ein Video mit einem Gedicht erstellt, das er für das Geburtshaus veröffentlichen möchte.

Auch weitere Auftritte hat Breitsameter bereits geplant: am 26. Juni im Café Dahoam in Aichach, am 21. August im Schlossgarten in Schorn (Markt Pöttmes) und am 2. September ein Radiointerview mit Christl Fischer bei radiofeelgood.net. (AZ)

