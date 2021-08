Generationenwechsel im CSU-Ortsverband Pöttmes

Im CSU-Ortsverband Pöttmes gibt es einen Generationenwechsel an der Spitze: Neuer Vorsitzender ist Christian Vetter. Er tritt die Nachfolge von Sissi Veit-Wiedemann an.

Beim CSU-Ortsverband Pöttmes gibt es einen Generationenwechsel: Sissi Veit-Wiedemann, die den Ortsverband 16 Jahre lang geführt hatte, gab den Vorsitz laut einer Mitteilung an Christian Vetter ab. Vetter ist Mitglied des Gemeinderats und Fraktionsvorsitzender.

Auch bei den Stellvertretern des Ortsverbands gibt es neue Gesichter: Melanie Gottschalk aus Osterzhausen, Stefan Mayer aus Pöttmes und Tobias Pallmann aus Schorn wurden von den Mitgliedern gewählt. Monika Lang und Heidi Friedrich wurden in ihren Ämtern als Schatzmeisterin und Schriftführerin bestätigt. Neu hinzugekommen ist Martin Gottschalk als Digitalbeauftragter.

Sissi Veit-Wiedemann gab nach 16 Jahren an der Spitze des CSU-Ortsverbands Pöttmes den Vorsitz ab. Foto: Nicole Simüller (Archivfoto)

Neuer Pöttmeser CSU-Vorsitzender: Müssen Jugend die Politik näher bringen

Vetter bedankte sich bei Veit-Wiedemann und würdigte ihre erfolgreiche Arbeit. Er sei stolz, so ein junges Team zu haben. Ziel der nächsten Jahre müsse sein, die Politik der Jugend wieder näher zu bringen, so Vetter. "In Zeiten der Corona-Pandemie ist es sehr schwer, den persönlichen Kontakt zu suchen und zu finden. Aber genau davon lebt die Kommunalpolitik." Aufgabe sei es, den persönlichen Kontakt wiederherzustellen und die Menschen zu überzeugen, dass Politik Spaß mache und man sehr viel mitgestalten könne. (AZ)