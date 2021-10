Großer Andrang beim ersten Pöttmeser Kunsthandwerkermarkt

Plus Handwerker aus dem Wittelsbacher Land präsentieren in Pöttmes ihre Waren und freuen sich über das Interesse der Gäste. Diese können bei der Herstellung zuschauen.

Als Ersatz für den normalerweise an diesem Tag festgesetzten Herbstmarkt fand am Sonntag der erste Pöttmeser Kunsthandwerkermarkt auf dem Marktplatz statt. Parallel dazu gab es einen verkaufsoffenen Sonntag. Viele Besucherinnen und Besucher nutzen die Angebote bei schönem Wetter für einen gemütlichen Bummel.