Pöttmes-Gundelsdorf

18:00 Uhr

Auf Video festgehalten: Ein Wildschwein macht Gundelsdorf unsicher

Wildschweine sind bei einer Drückjagd beim Pöttmeser Ortsteil Gundelsdorf in Panik geflüchtet, eins davon hat Gärten verwüstet und eine Glasfassade an einer Terrasse zerbrochen.

Plus Das Tier flüchtet vor den Jägern in den Ort, verwüstet Gärten und erschreckt Menschen. Die Jäger versuchen das verwundete Tier zu erlösen.

Von Gerlinde Drexler

Lukas Gratzl traut seinen Augen kaum, als er nur wenige Meter entfernt von sich in einem Garten in Gundelsdorf (Markt Pöttmes) eine Wildsau stehen sieht. Geistesgegenwärtig hält er mit dem Handy drauf. Die Sau ist eine von vieren, die bei einer Drückjagd am Samstag den Jägern entkommen sind. Sie haben es trotz Beschuss noch in das Nachbarrevier von Jagdpächter Peter Stoy geschafft. Eine Wildschwein sogar bis nach Gundelsdorf, wo das Tier auf der Flucht durch die Gärten Beete verwüstet und eine Glasfassade zerbricht.

