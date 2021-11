Flucht vor Jägern: Wildschweine in Gundelsdorfer Häusern und Gärten

Auf der Flucht vor Jägern rennen mehrere Wildschweine panisch in mehrere Häuser und Gärten im Pöttmeser Ortsteil Gundelsdorf. Sie verletzen Menschen und Tiere.

Mehrere Wildschweine haben am Samstag im Pöttmeser Ortsteil Gundelsdorf Menschen und Haustiere verletzt und in einigen Häusern und Gärten Sachschaden angerichtet.

Wildschweine fliehen während Drückjagd in Panik aus Maisfeld

Sie waren nach Polizeiangaben bei Gundelsdorf aus einem Maisfeld geflüchtet, als dieses abgeerntet wurde und im Zuge dessen die örtlichen Jäger eine Drückjagd abhielten. Vier Schweine flüchteten dabei in Gärten und Häuser in Gundelsdorf.

Ein Wildschwein geriet dabei in einen umschlossenen Garten und konnte sich daraus nicht mehr befreien. Es richtete dort Schäden an und verletzte die Hunde der Grundstücksbesitzer leicht. Durch die anderen Schweine, die panisch durch Gundelsdorf flohen, wurden auch einige weitere Grundstücke beschädigt. Das im Grundstück gefangene Wildschwein wurde erlegt.

Wildschweine verletzen eine Person und mehrere Hunde

Eine Person wurde leicht verletzt, ebenso drei Hunde. Auf mehreren Grundstücken und in mehreren Häusern richteten die Wildschweine Sachschäden an. Zu deren Höhe machte die Aichacher Polizei am Sonntag keine Angaben. Sachschäden, die durch die Schweine verursacht wurden, können beim örtlichen Jagdpächter gemeldet werden. (nsi)