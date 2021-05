Pöttmes-Handzell

12:00 Uhr

Junge Handzellerin schenkt Kanadier zweites Leben per "Brotzeitdose"

Christiane Kruck aus dem Pöttmeser Ortsteil Handzell spendete im Oktober 2018 Stammzellen für den an Leukämie erkrankten Kanadier Mike Wark. Die Stammzellen wurden ihm erfolgreich transplantiert. Inzwischen stehen die beiden regelmäßig in Kontakt miteinander.

Plus Eine Handzellerin hat mit ihren Stammzellen einem leukämiekranken Kanadier die Chance auf ein neues Leben geschenkt. Wie die beiden diese aufregende Zeit erlebten.

Von Nicole Simüller

Sie war zehn Jahre alt, als ihr Leben am seidenen Faden hing. Sieben Jahre ist das her. Die leukämiekranke Lisa aus Leitershofen (Stadtbergen, Landkreis Augsburg) brauchte einen passenden Stammzellenspender, um zu überleben. Über 4000 Menschen ließen sich bei einer Aktion in Stadtbergen typisieren, um ihr zu helfen. Verwandte organisierten im Aichacher Stadtteil Oberschneitbach mit der Deutschen Knochenmarkspenderdatei (DKMS) eine weitere Typisierungsaktion. Über 300 Menschen ließen sich dort als potenzielle Stammzellenspender registrieren. Während sich für Lisa aus Leitershofen ein Spender in der weltweiten Datenbank fand, gingen allein aus der Aktion in Oberschneitbach bislang sechs Stammzellenspender hervor. Eine von ihnen ist Christiane Kruck aus dem Pöttmeser Ortsteil Handzell. Sie wurde zur Retterin für einen jungen Mann, der 7600 Kilometer entfernt von ihr ums Überleben kämpfte.

Themen folgen