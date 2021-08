Kontroverse Debatte um Radweg und Kreisstraße im Pöttmeser Oberland

Plus Radler fordern seit Langem einen Radweg von Wiesenbach nach Reicherstein. Der Landkreis will ihn mit der Gemeinde bauen. Doch er stößt auf Widerstand.

Seit Langem gibt es im Pöttmeser Oberland den Wunsch nach einem Geh- und Radweg zwischen den Ortsteilen Wiesenbach und Reicherstein. Zuletzt machten Vereine und Organisationen bei der Aktion "Stadtradeln" ihren Willen deutlich. Plakate im Oberland unterstreichen zusätzlich die Forderungen. Der Landkreis hat nun erneut angeboten, den Radweg mit der Gemeinde zu realisieren. Doch obwohl sich alle Fraktionen im Pöttmeser Marktgemeinderat einig sind, dass der Weg schnellstmöglich gebaut werden muss, stieß das Angebot des Landkreises auf zum Teil hartnäckigen Widerstand.