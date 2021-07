Pöttmes

18:00 Uhr

Kultursommer in Pöttmes: Künstler und Besucher geben trotz Regen alles

Plus Die Künstler in Pöttmes spielen beim Kultursommer vor teils leerem Marktplatz. Trotzdem sorgen sie für viel gute Laune. Wer für den musikalischen Höhepunkt sorgt.

Von Manfred Zeiselmair

Der „Kultursommer Wittelsbacher Land“ machte am Wochenende Station in Pöttmes. Er lockte trotz des vielseitigen Programms weniger Besucher an als erwartet. Das mag wohl hauptsächlich am Wetter gelegen haben. Kulturreferentin Ludwiga von Herman hätte sich aber auch mehr Vorlaufzeit für Werbung und Vorbereitung gewünscht, wie sie auf Nachfrage erklärt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

