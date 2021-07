Pöttmes

Lob im Gemeinderat: Gundelsdorfer Dorfplatz ist "ein Schmuckstück"

An der Pfarrer-Kessler-Straße in Gundelsdorf ist zwischen Feuerwehrhaus und neuem Schützenheim ein Dorfplatz - unter anderem mit Bocciabahn und Sitzbereich - entstanden. Die Ortsvereine brachten sich mit erheblichen Eigenleistungen ein.

Plus In Gundelsdorf ist ein neuer Dorfplatz entstanden. Die Optik löst im Gemeinderat Begeisterung aus. Aus CWG-Reihen gibt es allerdings Kritik an den Kosten.

Von Nicole Simüller

Was die Optik des Gundelsdorfer Dorfplatzes angeht, war sich der Pöttmeser Marktgemeinderat einig. Fraktionsübergreifend gab es großes Lob - sowohl für den neu entstandenen Dorfplatz selbst als auch für das große Engagement der Ortsvereine bei den Arbeiten. Zu den Kosten gab es allerdings unterschiedliche Meinungen.

