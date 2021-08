Unbekannter bricht in Fischerhütte am Mandlachsee ein

Zwischen Montag und Mittwoch dringt eine unbekannte Person in die Fischerhütte am Mandlachsee bei Pöttmes ein. Sie erbeutet Bargeld.

Der Eindringling hebelt die Tür zur Fischerhütte auf

Der Einbrecher war irgendwann zwischen 10 Uhr am Montag und 13.30 Uhr am Mittwoch vor Ort. Die unbekannte Person hebelte die Türe zur der Hütte auf. Im Thekenbereich öffnete sie gewaltsam zwei Türen und die Kassenschublade und stahl Bargeld in Höhe von etwa 210 Euro. Den beim Einbruch entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 1000 Euro. Sie bittet um Zeugenhinweise unter 08251/8989-0. (jca)