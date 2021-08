Neue Ortssprecher von Kühnhausen und Immendorf verpflichtet

Die Ortssprecher von Kühnhausen und Immendorf wurden im Pöttmeser Gemeinderat verpflichtet. Außerdem ging es um neue Feuerwehrkommandanten und mehr Busse für Schulkinder.

In Pöttmes hat Bürgermeister Mirko Ketz die neuen Ortssprecher von Kühnhausen und Immendorf, Jürgen Zach und Stephan Kneißl, verpflichtet. Sie waren jüngst ebenso per Briefwahl gewählt worden wie Sebastian Flierl in Ebenried. Flierl fehlte in der Gemeinderatssitzung entschuldigt. Mit den dreien erhöht sich die Zahl der Ortssprecher im Marktgemeinderat auf sieben.

Neue Feuerwehrkommandanten In den vergangenen Wochen wurden in zwei Feuerwehren im Gemeindegebiet die Kommandanten gewählt. Der Marktgemeinderat bestätigte Richard Gietl als Kommandanten der Freiwilligen Feuerwehr Echsheim. Ebenso wurden Joachim Kruck als Kommandant sowie Georg Haberle als stellvertretender Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Handzell bestätigt.

Haushalt 2021 Kämmerin Sandy Lichtblau legte den Halbjahresbericht zum Haushalt 2021 vor. Dieser schließe momentan gut ab. Kreditlos allerdings komme die Gemeinde nicht aus. Ihrem schriftlichen Bericht war zu entnehmen, dass die Höhe der Gewerbesteuereinnahmen aufgrund der Corona-Pandemie noch immer nicht absehbar sei. Lichtblau mahnt darin angesichts einer sich abzeichnenden "Ausgabenflut" in den nächsten Jahren weiter eine "Konzentration auf die Pflichtaufgaben" an.

Verstärkerbusse für Schulkinder Franz Schindele (Bürgerblock) bat Bürgermeister Ketz, zu klären, ob im Herbst Verstärkerbusse für Schulkinder erforderlich sind. Diese zusätzlichen Busse würden vom Freistaat hoch gefördert. Sie sollen verhindern, dass in der Corona-Pandemie in den Bussen die Passagiere zu dicht beieinander sind. Ketz sagte zu, die neuen Schülerzahlen in den Blick zu nehmen.