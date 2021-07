Neues Baugebiet in Pöttmes-Wiesenbach: Der Entwurf steht

Voraussichtlich zwölf Bauplätze sollen im kleinen Pöttmeser Ortsteil Wiesenbach entstehen. Nun ist das Vorhaben einen Schritt weiter.

Das im Pöttmeser Ortsteil Wiesenbach geplante Baugebiet ist einen Schritt weiter: Der Marktentwicklungsausschuss billigte in seiner jüngsten Sitzung den Entwurf des Bebauungsplans, den das Landschaftsarchitekturbüro Brugger erstellt hatte. Als nächstes können Träger öffentlicher Belange Stellung nehmen.

Das teilte Bürgermeister Mirko Ketz auf Anfrage nach der Sitzung mit. In dem an der Echsheimer Straße geplanten Baugebiet entstehen voraussichtlich zwölf Bauplätze. In diversen Sitzungen hatte der Ausschuss die Kriterien festgelegt.

Ausschuss spricht sich gegen Regenbewässerung in Schorn aus

Ein weiteres Thema war die geplante Entnahme von Grundwasser zur Beregnung von Sonderkulturen auf Schorner Gebiet. Einstimmig sprachen sich die Ausschussmitglieder gegen die geplante Regenbewässerung aus. Wie Ketz berichtete, rechnet der Ausschuss nicht damit, dass sein Einwand letztlich zum Tragen kommt. Dennoch sei der Beschluss als „politisches Statement“ zu verstehen. Die Ausschussmitglieder sprachen sich für Tröpfchen- statt Regenbewässerung aus, da sie letztere laut Ketz für „nicht mehr zeitgemäß“ hielten.

Der Markt Pöttmes gab Ketz zufolge in diesem Fall als Träger öffentlicher Belange eine Stellungnahme ab. Die Entscheidung liege jedoch beim Wasserwirtschaftsamt beziehungsweise beim Landratsamt. Der Antragsteller, ein landwirtschaftliches Unternehmen, will einen Beregnungsbrunnen wieder in Betrieb nehmen. Der Markt Pöttmes könnte sich laut Ketz vorstellen, für fünf Jahre eine wasserrechtliche Erlaubnis zu erteilen. (nsi)