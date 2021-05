Pöttmes-Osterzhausen

07:00 Uhr

Eröffnen, wenn andere dicht machen - neues Café in Osterzhausen

Plus Die Biederwolfs trauen sich trotz Corona an eine Neueröffnung. In dem Pöttmeser Ortsteil Osterzhausen gibt es jetzt ein Café. Das ist nicht ihr einziges Projekt.

Von Martin Golling

Eine Dorfwirtschaft? Gibt es nicht mehr im Pöttmeser Ortsteil Osterzhausen – aber ein Café existiert nun im 286-Seelen-Dorf. „Andere machen ihren Laden zua, mir macha auf“, sagt Maria Biederwolf, die sich damit einen „Lebenstraum erfüllt“, wie sie sagt. Zwar ist nach wie vor kein Gastbetrieb möglich, aber das Café Schmied, so der Hofname der Biederwolfs, steht bereit für den Fall, dass sich der Silberstreif am Corona-Himmel weiter aufhellt. Und das tut er in dieser Woche: Außenbewirtung wird wieder möglich.

