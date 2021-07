Pöttmes

vor 51 Min.

Pöttmes schafft Luftreinigungsgeräte für Schulen und Kitas an

Plus Pöttmes wird seine Schule und die Kindertageseinrichtungen mit Luftreinigungsgeräten ausstatten. Von deren Sinn sind die Ratsmitglieder aber nicht überzeugt.

Von Nicole Simüller

Wie kann sichergestellt werden, dass Schulen und Kindergärten im Markt Pöttmes im Herbst geöffnet bleiben, auch wenn die Corona-Zahlen möglicherweise wieder steigen? Damit befasste sich am Donnerstag - am Abend vor Beginn der Sommerferien - der Marktgemeinderat. Die Antwort war so einfach wie ernüchternd: gar nicht. Anlass für die Diskussion war die Entscheidung, ob die Gemeinde Luftreinigungsgeräte für ihre Schulen und Kindergärten beschafft.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen