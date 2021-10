Pöttmeser Jugendliche wählen neues Parlament

Nach einer Corona-Zwangspause bestimmen junge Menschen in der Marktgemeinde Pöttmes nun wieder neue Vertreter für das Jugendparlament.

Mitbestimmen anstatt nur zuschauen: Das können Jugendliche und junge Erwachsene in Pöttmes. Am vergangenen Sonntag haben sie im Rathaus der Marktgemeinde ein neues Jugendparlament (Jupa) gewählt. Gemeinderatsmitglied und Jugendbeauftragter der Marktgemeinde Pöttmes, Dominik Fischer, war als Wahlhelfer vor Ort. „Ich persönlich bin froh, dass wir die Wahl am Sonntag gemacht haben und nun wieder ein gewähltes Jugendparlament in Pöttmes haben“, sagt Fischer.

Zuständig für die Durchführung der Wahl waren Johannes Hopf und Patricia Ottilinger (hinten) vom vorläufigen Jugendparlament sowie Bürgermeister Mirko Ketz und Jugendbeauftragter Dominik Fischer. Foto: Inge von Wenczowski

Insgesamt haben von 684 Wahlberechtigten 25 ihre Stimme abgegeben. Dominik Fischer sieht es positiv. „Ich bin überzeugt, dass noch mehr engagierte Jugendliche dazukommen werden“, sagt er. Nun könne das neue Jugendparlament versuchen, die ehrenamtliche Arbeit für andere Jugendliche attraktiv zu machen. Eigentlich sollte die Wahl bereits im vergangenen Jahr stattfinden. Allerdings hat die Corona-Pandemie dem Gremium einen Strich durch die Rechnung gemacht. Deswegen gab es in den vergangenen 15 Monaten lediglich ein vorläufiges Jugendparlament.

Die Aufgaben des Pöttmeser Jugendparlament sind vielfältig

Das ist nun anders. Laut Fischer soll die konstituierende Sitzung noch in diesem Monat stattfinden. Bei dieser Gelegenheit wählen die Mitglieder auch einen neuen Vorstand und planen die ersten Aktionen. Einige von ihnen waren bereits Abgeordnete des vorläufigen Parlamentes, wie zum Beispiel Laura Graser und Manuel Perkhammer. Alle Mitglieder werden für zwei Jahre gewählt. Pro Jahr gibt es vier öffentliche Sitzungen und mindestens einmal pro Monat ein Treffen der Mitglieder.

Fischer beschreibt die Aufgaben des Jugendparlamentes in der Marktgemeinde als „breit gefächert“. Die wichtigste Aufgabe: Sprachrohr für die Anliegen von Jugendlichen und jungen Menschen sein. Aus diesem Grund haben die Jupa-Mitglieder zum Beispiel Rederecht bei den Gemeinderatssitzungen. Das kommissarische Jugendparlament hat im vergangenen Jahr etwa eine Ferienjobbörse ins Leben gerufen, um so junge Menschen in Pöttmes bei der Suche zu unterstützen.