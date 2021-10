Pöttmes

vor 16 Min.

Pöttmeser Marktmeister hört nach zwei Jahren schon auf

Schon 2021 sollte wieder ein Historisches Marktfest in Pöttmes stattfinden. Wegen Corona wurde es gestrichen. Es soll 2022 nachgeholt werden - eine große Aufgabe für den Marktmeister.

Plus Jürgen Mayer konnte als Marktmeister in Pöttmes wegen Corona nicht viel ausrichten. Nun hat er eine neue Aufgabe. Und es gibt eine Nachfolgerin.

Von Johann Eibl

Vor gut zwei Jahren hat Jürgen Mayer das Amt des Marktmeisters in der Marktgemeinde Pöttmes übernommen. Nun beendet der 44-Jährige diese Nebentätigkeit bereits, weil er ein attraktives Angebot in seinem eigentlichen Beruf als Filmeditor erhalten hat. Die Stelle in der Gemeinde bleibt aber nicht vakant. Bis zum Jahresende wird sie von Carmen Koller besetzt, die sich schon früher um diese Aufgabe beworben hatte.

