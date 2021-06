Polizei entdeckt Cannabis-Plantage im Wald bei Pöttmes

Die Polizei legt sich auf die Lauer und nimmt einen 24-Jährigen als mutmaßlichen "Gärtner" einer Cannabis-Plantage bei Pöttmes fest. Er leistet erheblichen Widerstand.

Eine Cannabis-Plantage hat die Aichacher Polizei am Freitag in einem Waldstück bei Pöttmes entdeckt. Elf Pflanzen reiften dort. Drei Pflanzen hatte der Täter bereits abgeerntet, berichtet die Polizei. Den mutmaßlichen Täter, einen 24-Jährigen, nahm die Polizei noch am selben Tag vor Ort fest, als er nach den Pflanzen schauen wollte.

Bewässerungsanlage für Cannabis-Plantage

Wie die Polizei berichtet, hatte der Täter in dem Waldstück eine etwa 20 Quadratmeter große Lichtung geschlagen und dort mit einer Bewässerungsanlage die Pflanzen versorgt. Bei seiner Festnahme leistete der 24-Jährige laut Polizei erheblichen körperlichen Widerstand. Ihn erwartet jetzt eine Anzeige wegen des Anbaus von Cannabis, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Fahrens unter Drogeneinfluss. (bac)

Lesen Sie dazu auch: