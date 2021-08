Pöttmes

vor 34 Min.

Polizei zieht in Pöttmes angetrunkenen Fahrer aus dem Verkehr

Bei einer Verkehrskontrolle in Pöttmes hat die Polizei einen jungen Autofahrer mit 1,1 Promille erwischt.

Ein junger Mann wird am späten Samstagabend an der Ortsausfahrt in Richtung Aichach angehalten. Er hat über 1,1 Promille Alkohol im Blut.

Die Polizei hat bei einer Verkehrskontrolle am Samstagabend in Pöttmes einen 21-Jährigen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Der junge Mann wurde laut Polizeibericht gegen 22.50 Uhr kurz nach der Ortsausfahrt Pöttmes in Fahrtrichtung Aichach angehalten. Freiwilliger Test ergibt 1,16 Promille Alkohol im Blut Die Beamten bemerkten Alkoholgeruch. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,16 Promille. Daraufhin musste der Fahrer die Fahrzeugschlüssel und den Führerschein abgeben. Er wurde zur Blutentnahme ins Krankenhaus Aichach gebracht. (cli)

Themen folgen