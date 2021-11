Pöttmes

vor 50 Min.

Radweg Wiesenbach-Reicherstein: Regierung prüft Pöttmeser Ratsbeschluss

Der Markt Pöttmes möchte an der Kreisstraße AIC28 einen Geh- und Radweg bauen. Der Gemeinderat beschloss im September mehrheitlich, eine Planung in Auftrag zu geben. Doch das ist noch nicht geschehen. Das Bild entstand auf dem Abschnitt Echsheim-Wiesenbach - im Hintergrund ist Wiesenbach zu sehen.

Plus Ist der Beschluss des Pöttmeser Marktgemeinderats zum Bau des Radwegs von Wiesenbach nach Reicherstein rechtskonform? Im Rathaus gibt es Zweifel.

Von Nicole Simüller

Die Marktgemeinde Pöttmes soll die Planung für einen selbstständigen Geh- und Radweg an der Kreisstraße AIC28 von Wiesenbach nach Reicherstein in Auftrag geben - das hatte der Marktgemeinderat im September mehrheitlich beschlossen. Doch im Rathaus gibt es Zweifel, ob der Beschluss rechtskonform ist. Daher schaltete es die Rechtsaufsicht am Landratsamt ein.

