Pöttmes

12:00 Uhr

Sanierung der Pöttmeser Schule: Zieht die Gemeinde Berater hinzu?

Die Pöttmeser Schule soll saniert werden. Wie sie künftig aussehen soll, könnte möglicherweise in Workshops mit vielen Beteiligten erarbeitet werden.

Plus Die Pöttmeser Grund- und Mittelschule soll saniert werden. Eventuell zieht die Gemeinde eine Beraterfirma hinzu. Wie die Schulfamilie davon profitieren könnte.

Von Nicole Simüller

Pöttmes steht mit der Sanierung und Erweiterung seiner Grund- und Mittelschule ein Mammutprojekt bevor. Möglicherweise zieht die Gemeinde dafür die Firma Lernlandschaft als Beraterin hinzu, wie es auch Affing für seine Grundschule getan hat. Die Entscheidung steht in Pöttmes noch aus. Im Marktgemeinderat stellte Karin Doberer, Geschäftsführerin von Lernlandschaft, am Donnerstag vor, wie unter Mithilfe der Firma eine zukunftsfähige Vision der Schule in Pöttmes entstehen könnte - und warum vorher kein Bagger anrollen sollte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

