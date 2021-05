Auffahrunfall bei Pöttmes: 20-jährige Beifahrerin wird leicht verletzt

Eine 21-jährige Autofahrerin bremst bei Pöttmes zu spät und kollidiert mit einem Wagen vor ihr. Durch den Unfall wird eine 20-jährige Beifahrerin verletzt.

Bei Pöttmes ist es am Donnerstag zu einem Auffahrunfall gekommen. Eine Kolonne aus vier Fahrzeugen war gegen 16 Uhr auf der Kreisstraße von Pöttmes in Richtung Inchenhofen unterwegs. An der Einmündung nach Schnellmannskreuth (Markt Pöttmes) bog das erste Fahrzeug nach links ab. Die zwei nachfolgenden Autos konnten rechtzeitig bremsen. Wie die Polizei berichtet, gelang dies der 21-jährigen Fahrerin des letzten Wagens nicht.

Unfall bei Pöttmes: Andere Autofahrer bemerken nichts

Durch den Aufprall verletzte sich die 20-jährige Beifahrerin im vorletzten Fahrzeug der Kolonne leicht. Sie musste mit dem Rettungswagen in das Aichacher Krankenhaus gebracht werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 6000 Euro. Nach Polizeiangaben bemerkten die Fahrer der anderen beiden Wagen nichts von dem Unfall. Sie fuhren in Richtung Schnellmannskreuth und Inchenhofen weiter. Die Aichacher Polizei bittet diese beiden Fahrer, sich unter 08251/8989-0 zu melden. (kneit)

Lesen Sie dazu auch: