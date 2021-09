Pöttmes-Schnellmannskreuth

vor 34 Min.

Renovierte Kapelle in Schnellmannskreuth erhält kirchlichen Segen

Einen Gottesdienst feierte Pfarrer Thomas Rein bei der Weihe der renovierten Kapelle in Schnellmannskreuth.

Plus Die Kapelle nahe dem Pöttmeser Ortsteil Schnellmannskreuth ist frisch renoviert worden. Am Sonntag erhielt sie im Rahmen eines Gottesdienstes den kirchlichen Segen.

Von Erich Echter

Die Kapelle an der Kreisstraße zwischen Inchenhofen und Pöttmes - nahe des Pöttmeser Ortsteils Schnellmannskreuth - erstrahlt in neuem Glanz. Am Sonntag wurde sie gesegnet.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen