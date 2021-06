Unfall bei Schnellmannskreuth: Autofahrerin schwer verletzt

Eine Autofahrerin will beim Pöttmeser Ortsteil Schnellmannskreuth die Kreisstraße AIC1 überqueren und übersieht ein Auto. Bei dem Unfall wird sie schwer verletzt.

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Sonntagnachmittag auf der Kreisstraße AIC1 beim Pöttmeser Ortsteil Schnellmannskreuth ereignet, berichtet die Polizei. Eine 48-jährige Frau wurde dabei schwer verletzt, zwei weitere Personen wurden leicht verletzt.

Die 48-jährige Autofahrerin wollte gegen 16.25 Uhr von Ingstetten kommend die Kreisstraße bei Schnellmannskreuth in östlicher Richtung überqueren. Dabei übersah sie laut Polizei das Auto einer 29-jährigen Autofahrerin, die von rechts von Inchenhofen her kommend in Richtung Pöttmes fuhr.

Feuerwehr Pöttmes bei Unfall im Einsatz

Bei der Kollision beider Fahrzeuge zog sich die 48-jährige Autofahrerin schwere Verletzungen zu, so die Polizei. Ein Hubschrauber brachte sie ins Universitätsklinikum Augsburg. Die Fahrerin des anderen Autos und ihr 27-jähriger Beifahrer zogen sich leichte Verletzungen zu.

An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Neben der Polizei war auch die Feuerwehr Pöttmes für Rettungs-, Reinigungs- und Verkehrsmaßnahmen vor Ort. (AZ)

