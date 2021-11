Tschernobyl-Kinderhilfe arbeitet trotz Corona weiter

Wegen Corona muss das Benefizkonzert der Tschernobyl-Kinderhilfe Pöttmes-Schrobenhausen auch heuer ausfallen. Die Arbeit der Initiative geht aber weiter.

Das Benefizkonzert der Tschernobyl-Kinderhilfe Pöttmes-Schrobenhausen in der Pöttmeser Pfarrkirche St. Peter und Paul steht normalerweise immer am zweiten Adventssonntag im Terminkalender. Nach langem Abwägen des Für und Wider hat sich die Initiative aber entschlossen, das Konzert auch 2021 ausfallen zu lassen. Zuletzt konnte es vor zwei Jahren stattfinden. Wie Initiatorin Evi Schmidt-Deeg berichtet, war die Entwicklung der Pandemie in den zurückliegenden Wochen zu alarmierend. Jede zusätzliche Infektionsquelle solle vermieden werden.

Einfach hat es sich Evi Schmidt-Deeg nicht gemacht mit dieser Entscheidung. Trotz der gesundheitlich schwer einschätzbaren Situation begannen Anfang September Planung und Organisation, immer in Rücksprache mit den Verantwortlichen der Pfarrgemeinde St. Peter und Paul in Pöttmes. Die Anfrage bei potenziellen Mitwirkenden sei auf ein erfreuliches und motivierendes Echo gestoßen, so Schmidt-Deeg, gerade nach langen Monaten der unfreiwilligen Klangstille. Alle hätten aber letztlich aus gemeinsamem Verantwortungsbewusstsein die Entscheidung mitgetragen.

Bedrückende Berichte aus Gomel

Schmidt-Deeg fiel dieser Schritt umso schwerer, als die letzten Nachrichten einer Kinderärztin aus dem belarussischen Gomel, mit der die Initiative zusammenarbeitet, zur aktuellen gesundheitlichen und allgemeinen Situation sehr bedrückend gewesen seien, wie sie berichtet. Das autoritäre Regime des belarussischen Machthabers Lukaschenko beherrsche die Menschen durch Angst und Gewalt, erlaube kaum Einblicke in deren Alltag. Kritische Fragen am Telefon, oppositionelle Äußerungen in Briefen seien tabu. Umso aussagekräftiger findet Schmidt-Deeg, dass die Kinderärztin in ungewohnter Offenheit von an Covid erkrankten Ärzten und medizinischem Personal in den Polikliniken und auf den Stationen der Krankenhäuser spreche, von infizierten Pädagogen in den Schulen - und von Todesopfern.

Viele in Gomel sind an Covid erkrankt

Viele der unterstützten Kinder, Jugendlichen und deren Familien waren oder sind an Covid erkrankt, so Schmidt-Deeg. Viele würden an Langzeitfolgen leiden. Noch nie, schreibt die Kinderärztin, habe es so viele Kinder mit Diabetes, Osteochondrose oder angeborenen Herzfehlern gegeben. Die bedrückende gesundheitliche Situation werde verschärft durch die ständige Teuerungsrate, auch bei Medikamenten. Nur das Allernotwendigste könnten sich viele noch leisten - oft seien es die Arzneimittel.

Kinderhilfe will Patenschaften fortführen

Vor diesem Hintergrund, so Schmidt-Deeg, müssten die Patenkinder und deren Familien weiterhin unterstützt werden, auch unter erschwerten Bedingungen. Mit Spendengeldern sollen die Patenschaften für sozial und gesundheitlich besonders hart betroffene Kinder in Gomel fortgeführt werden. Schmidt-Deeg und die Kinderärztin wollen möglichst vielen eine bescheidene Lebensperspektive geben und sie begleiten, bis sie dank guter medizinischer Versorgung und qualifizierter Ausbildung ihren Lebensweg selbstständig gehen können. Ein Benefizkonzert, so Schmidt-Deeg, ist für das kommende Jahr bereits angedacht, wenn möglich, nicht erst in der Adventszeit.

Lesen Sie dazu auch

Wer die Tschernobyl-Kinderhilfe Pöttmes-Schrobenhausen unterstützen will, kann das mit Spenden tun. Das Spendenkonto: Schrobenhausener Bank, IBAN DE38 7216 9218 0101 87 41 87. (AZ)