Pöttmes

11:58 Uhr

Sichere Klassenzimmer: Test in Pöttmes mit Luftaustauschgerät

Plus Um im neuen Schuljahr Corona-bedingte Schließungen zu vermeiden, sollen Kitas und Schulen mit Luftfiltern ausgestattet werden. In Pöttmes läuft dazu ein Test.

Von Nicole Simüller

Wie können Kindergartenkinder und Schüler vor den Folgen einer möglichen vierten Corona-Welle im Herbst geschützt werden? Und wie lässt sich verhindern, dass wieder Kitas und Schulen schließen müssen? Der Freistaat Bayern will bis zum Schulbeginn im Herbst Luftfilter in möglichst allen Kitas und Klassenzimmern. Das hatten Ministerpräsident Markus Söder und Kultusminister Michael Piazolo vor wenigen Tagen bekannt gegeben. Doch noch fehlt es in vielen Kitas und Schulen an den Geräten. Das ist in Pöttmes nicht anders. Hier testet die Gemeinde eine Alternative.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen.

Themen folgen