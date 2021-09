Stehende Ovationen für Altbürgermeister Franz Schindele im Gemeinderat

Plus Im Marktgemeinderat Pöttmes wurde Altbürgermeister Franz Schindele mit stehendem Applaus einiger Ratskollegen verabschiedet. Sein Nachfolger wurde vereidigt.

Altbürgermeister Franz Schindele (Bürgerblock) ist am Donnerstagabend aus dem Pöttmeser Marktgemeinderat verabschiedet worden. Der amtierende Rathauschef Mirko Ketz ( CSU) würdigte die Leistungen seines Vorgängers. Von Teilen des Gremiums sowie in den Reihen der Zuhörerinnen und Zuhörer gab es stehende Ovationen.