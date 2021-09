Pöttmes

TSV Pöttmes zieht Schlussstrich unter das Thema Ermittlungen

Plus Vorsitzender Anton Neukäufer betont, dass dem TSV Pöttmes kein finanzieller Schaden durch die Ermittlungen wegen Sozialversicherungsbetrugs entstanden sei.

Der TSV Pöttmes hat einen Schlussstrich unter das Kapitel "Ermittlungen wegen Sozialversicherungsbetrugs" gezogen. In der Jahreshauptversammlung betonte Vorsitzender Anton Neukäufer, dass dem Verein in keinster Weise ein finanzieller Schaden entstanden sei. Die Sache sei damit aus der Welt geschaffen. Im Mai vergangenen Jahres hatte die Staatsanwaltschaft das Verfahren gegen das Vorstandstrio des Sportvereins eingestellt. Neukäufer äußerte sich in diesem Zusammenhang unzufrieden mit der Berichterstattung der Presse.

