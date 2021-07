Überschwemmungen im Markt Pöttmes: Wer muss für die Schäden zahlen?

Mehrfach kam es in den vergangenen Wochen zu heftigen Regenfällen und Überschwemmungen in der Marktgemeinde Pöttmes. Die Unterführung von Pöttmes in Richtung Gumppenberg erwies sich als einer der neuralgischen Punkte.

Foto: Manuel Hammerl, Freiwillige Feuerwehr Pöttmes