Pöttmes

vor 16 Min.

Vereine grillen, brutzeln und backen für die Pöttmeser

Beim "Sommer auf dem Marktplatz" in Pöttmes boten acht Vereine am Wochenende Speisen und Getränke an. Beim Fischereiverein gab es Steckerlfisch.

Plus Beim "Sommer auf dem Marktplatz" bieten acht Pöttmeser Vereine Speisen und Getränke an. Der Ersatz für die wegen Corona ausgefallenen Feste kommt gut an.

Von Erich Echter

Für die beteiligten Vereine aus dem Markt Pöttmes und seinen Ortsteilen war sie ein voller Erfolg: die Aktion "Sommer auf den Marktplatz" am Wochenende. Obwohl wegen der Corona-Pandemie nur der Verkauf von Speisen und Getränken möglich war, Tische und Bänke aber nicht erlaubt waren, lief der Umsatz gut.

