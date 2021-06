Pöttmes

vor 34 Min.

Von Wassermassen überflutet: Wie kann sich Pöttmes schützen?

Erneut kam es am Mittwochabend zu heftigen Regenfällen in Pöttmes. Wie schon am Sonntag wurde die Unterführung zum Gumppenberg überflutet.

Plus Nach Sonntag brechen am Mittwoch erneut massive Regenfälle über den Markt Pöttmes herein. Jetzt geht es um eine Schadensbilanz. Aber auch um die Zukunft.

Von Carmen Jung

Zwei massive Regenfälle sind innerhalb nicht einmal einer Woche über die Marktgemeinde Pöttmes niedergeprasselt. Am Sonntag und am Mittwochabend konnten Boden und Kanalisation der Wassermassen nicht mehr Herr werden. Die Folge: Es kam in weiten Teilen des Gemeindegebietes zu Überschwemmungen, Straßen wurden überflutet, Keller liefen voll. Erste Hilfsmaßnahmen hat die Gemeinde noch am Mittwochabend veranlasst.

