vor 16 Min.

Pöttmes: Zeuge folgt betrunkenem Autofahrer bis nach Hause

Ein Zeuge teilt der Polizei mit, dass er ein Auto in Richtung Pöttmes verfolgt. Die Polizei eilt herbei und sucht nach dem Schlangenlinien fahrenden Fahrer.

Das mutige Handeln eines Zeugen hat in Pöttmes zur Überführung eines Verkehrssünders geführt. Wie die Aichacher Polizei berichtet, teilte ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer am Sonntag gegen 19.15 Uhr mit, dass er auf der Staatsstraße 2045 einem in „Schlangenlinien“ fahrenden Auto in Richtung Pöttmes folge.

Nachdem die Beamten in Pöttmes eintrafen, hatte der „auffällige Fahrzeugführer“ bereits seinen Wagen geparkt und war in seine Wohnung gegangen. Anhand der Beschreibung des Zeugen fand die Polizei die gesuchte Person, einen Mann mittleren Altes, in seiner Wohnung.

Verkehrssünder muss Führerschein abgeben

Ein Alkoholtest ergab laut Polizei einen Wert von etwa 1,90 Promille. Wegen der deutlichen Alkoholisierung musste der Mann die Beamten zur Blutentnahme begleiten und anschließend seinen Führerschein abgeben. (AZ)

Lesen Sie dazu auch:

Unbekannte schänden Gräber auf Stotzarder Friedhof

Mehrere Unfälle nach Schneetreiben auf der B300 bei Gallenbach

Unbekannter besprüht Bushäuschen mit Graffiti

Themen folgen