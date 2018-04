09:05 Uhr

Pöttmes bekommt eine Kämmerin

Sandy Lichtblau löst ab Juli Kämmerer Alois Helfer in der Verwaltungsgemeinschaft Pöttmes ab. Auch im Bauamt gibt es personelle Veränderungen.

Von Von Nicole Simüller

Die Nachfolge für den Pöttmeser Kämmerer Alois Helfer ist geklärt: Sandy Lichtblau fängt im Juli im Pöttmeser Rathaus an. Sie arbeitet bislang bei der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Mering, wo sie seit Ende 2000 beschäftigt ist. Die 37-Jährige hat also langjährige Erfahrung mit der Arbeit in einer VG. „Ich kenne das“, sagt sie. „Es ist immer wieder spannend.“ In der VG Pöttmes, zu der die Gemeinden Pöttmes und Baar gehören, wird sie für drei Haushalte zuständig sein.

In Mering war Lichtblau zuletzt als stellvertretende Kämmerin tätig. Doch auf Dauer wollte sie nicht Stellvertreterin bleiben. Ihr Arbeitsweg wird künftig in etwa genauso lange dauern wie bisher. Lichtblau wohnt im Augsburger Stadtteil Lechhausen.

Wie berichtet, wechselt der bisherige Pöttmeser Kämmerer Helfer nach 43 Jahren zum 1. Juli von der VG Pöttmes in die Einheitsgemeinde Ehekirchen im Nachbarlandkreis Neuburg-Schrobenhausen. Der 58-Jährige wird auch dort das Amt des Kämmerers ausüben.

Nicht nur in der Pöttmeser Kämmerei gibt es Veränderungen. Das Bauamt soll personelle Unterstützung bekommen. Zwei Stellen sind ausgeschrieben. Die Bewerbungsfrist läuft bis Ende April. Wie von Bürgermeister Franz Schindele bei der Jahresabschlusssitzung des Gemeinderats 2017 angekündigt, hatte ein Vertreter der Bayerischen Verwaltungsschule die Organisationsstrukturen im Pöttmeser Rathaus überprüft.

Wie Schindele auf Nachfrage unserer Zeitung mitteilte, sollen nun Aufgaben, die wegen der seit Jahren anhaltenden Arbeitsüberlastung vom Bauamt in andere Bereiche ausgelagert worden waren, dorthin zurückkehren. Rein rechnerisch gehe es im Bauamt um etwa „eineinhalb Stellen mehr“, so Schindele. Generell würden einige Aufgaben der Verwaltung am Pöttmeser Marktplatz neu verteilt. Zum Teil konnten in den vergangenen Jahren vom Marktgemeinderat beschlossene Vorhaben nicht umgesetzt werden, weil im Rathaus schlicht die Zeit beziehungsweise das Personal dafür fehlte.

