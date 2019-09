00:32 Uhr

Pöttmes feiert größere Pfarreiengemeinschaft

Beim Festgottesdienst mit nun zehn Pfarreien wird der neue Kaplan Helmut Wißmiller ins Amt eingeführt

Zum 1. September wurden die beiden Pöttmeser Oberland-Pfarreien Echsheim mit Filiale Reicherstein sowie Wiesenbach in die Pöttmeser Pfarreiengemeinschaft aufgenommen. Den Auftakt bildete die Wallfahrt von Echsheim über Wiesenbach nach Maria Elend. Der offizielle Festgottesdienst fand am Sonntag in der Pöttmeser Pfarrkirche St. Peter und Paul statt, die überaus gut gefüllt war. Sehr groß war die Teilnahme aus den beiden neuen Pfarreien.

Schon das Eingangslied „Unterwegs in eine neue Welt“ sollte von der Zuversicht zeugen, die Herausforderung mit nun zehn Pfarreien im Pfarrverband gemeinsam zu bewältigen. Bemerkenswert war der Einzug mit rund 80 Ministranten aus dem gesamten Pfarrgebiet. Neben Pfarrer Thomas Rein und Pfarrer im Ruhestand Othmar Kahlig wurde der Gottesdienst mit dem neuen Kaplan, Helmut Wißmiller, begangen. Er wurde im Rahmen dieses Gottesdienstes eingeführt. Ferner zelebrierten Tobias Seyfried, der 2018 in Echsheim seine Primiz gefeiert hatte, sowie der gebürtige Klingsmooser Thomas Schmid, derzeit Kaplan in Nördlingen, der 2016 in Pöttmes Primiz gefeiert hatte.

In seiner Predigt verwies Pfarrer Rein auf das Tagesevangelium. Jesus erklärte den Menschen, dass es im Leben immer wieder Situationen gebe, in denen geliebte Menschen, Gebäude oder Orte verlassen werden müssten. Denn das Größte und Wichtigste sei, Jesus zu folgen. Das erfordere immer wieder die bewusste Entscheidung jedes Einzelnen, den Gottesdienst auch in einer anderen Pfarrei zu besuchen. Rein betonte, dass er es nicht als Belastung ansehe, zehn Pfarreien zu betreuen, sondern auch als große Bereicherung. Jeder sei wichtig und könne sich auf unterschiedliche Weise einbringen und so zu einem guten Miteinander beitragen. Mehrfach erwähnte Pfarrer Rein das Wirken des Ruhestandsgeistlichen Kahlig in der großen Pfarreiengemeinschaft. Ferner setzt Rein auf Kaplan Helmut Wißmiller. Er wünschte Wißmiller einen guten Start und Gottes Segen.

Der Projektchor unter der Leitung von Michael Voigt hatte auch aus den neuen Pfarreien schon Sänger rekrutieren können. Die Begeisterung über die musikalische Umrahmung des Festgottesdienstes war auch Gegenstand in den Gesprächen beim anschließenden Umtrunk am Pöttmeser Kirchplatz. (AN)

