vor 60 Min.

Pöttmes hat jetzt einen Marktmeister

Jürgen Mayer aus Pöttmes ist ab sofort für die Organisation und Ausrichtung der Märkte und Feste in seiner Heimatgemeinde verantwortlich. Beim Pfingstmarkt und beim Marktfest führt er schon Regie. Die ganz große Herausforderung steht ihm nächstes Jahr bevor.

Von Vicky Jeanty

Pöttmes Er hat viel zu tun und er packt an. Der 42-jährige Jürgen Mayer steckt zurzeit mitten in der Planung „seines“ ersten Marktfestes, das am 6. und 7. Juli stattfinden wird. Aus sechs eingegangenen Bewerbungen um das Amt eines Marktmeisters hat er das Rennen gemacht. Für ihn und für die Gemeinde ist das ein Novum. Bisher waren Heinrich Mayr für die Märkte und das Partnerschaftskomitee für das Marktfest zuständig.

Jürgen Mayer ist in Pöttmes geboren und besuchte die hiesige Volksschule. Nach dem Abitur am Deutschherren-Gymnasium in Aichach studierte er Pädagogik in München. Er wechselte die Fachrichtung und stieg in die Fernseh-und Medienbranche ein. Mittlerweile ist er selbstständig und kreiert Image-Filme für mittelständische Unternehmen.

Er hat schon einige Festivitäten in Bild und Ton dokumentiert

Viele Pöttmeser kennen den Mann, der im Gemeindegebiet diverse Festivitäten in Bild und Ton dokumentiert hat und einen Image-Film über die Gemeinde zusammengestellt hat. Jürgen Mayer wohnt mit seiner Frau und seiner kleinen Tochter in Pöttmes. Seine erste „Feuerprobe“ wird der Pfingstmarkt im Juni sein – eine im Verhältnis mittelschwere Herausforderung angesichts des Marktfestes im Juli.

Bekanntlich hatte das Partnerschaftskomitee unter der Leitung von Angie Mayer über viele Jahre das Fest organisiert mit der Option, dass die Hälfte der Einnahmen der beteiligten Vereine an den Schüleraustausch mit Frankreich fließt. Mit dem Rücktritt Angie Mayers beschloss das Komitee, weder das Marktfest noch das Historische Marktfest weiterhin auszurichten. Am 2. Juni hatte der Marktmeister zum ersten Treffen mit den diesjährigen Teilnehmern geladen.

Beim Marktfest zahlen die Vereine heuer erstmalig Standgebühren

Der überwiegende Teil der Vereine will wie bisher seine Stände betreiben, für die sie heuer erstmalig Standgebühren zahlen müssen. Mit dabei war auch eine Delegation der Schrobenhausener Faschingsgesellschaft Schromlachia, die gerne ein Kinderunterhaltungsprogramm anbieten möchte. Es wäre das erste Mal, dass ein Verein von außerhalb am Marktfest teilnehmen würde. Mayer würde die Teilnahme begrüßen, da viele Pöttmeser mit der Schromlachia verbunden sind. Mehrere junge Faschingsprinzenpaare kamen zuletzt aus Pöttmes.

Auch der Bürgerblock wird mit einem kleinen Stand vertreten sein. Intern überlege man, wie und ob man das Essensangebot am Marktfest variieren oder erweitern sollte, sagt Mayer. Auch was die Bestückung und das Rahmenprogramm der Oster- und Pfingstmärkte betrifft, macht sich der Marktmeister Gedanken.

Nächstes Jahr steht eine Mammutveranstaltung an

Die ganz große Herausforderung bleibt allerdings das Historische Marktfest, das im nächsten Jahr über die Bühne gehen soll. „Die ersten Anfragen sind bei mir bereits eingegangen“, verrät er. Spätestens bei dieser Mammutveranstaltung ist er auf die konstruktive Zusammenarbeit mit den Vereinen und der Gemeinde angewiesen.

Einen klaren Heimvorteil hat Jürgen Mayer: Bei kniffligen Fragen kann er auf die reiche Erfahrung seiner Mutter Angie zurückgreifen, die auch dieses Fest mit ihrem Komitee jahrelang gestemmt hat. „Ich bin gespannt, wie sich das alles entwickelt“, sagt der Marktmeister. Bereits im Mittelalter waren die Herausforderungen des von der Obrigkeit beauftragten „Marktvogtes“ ähnlich wie die seinen: Feste und Märkte organisieren und beaufsichtigen, Standgebühren kassieren und für Ordnung sorgen.

