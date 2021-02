vor 17 Min.

Pöttmes und Ehekirchen bauen Radweg zwischen Schorn und Walda

Derzeit müssen Radfahrer rund um Pöttmes noch an einigen Orten auf der Straße fahren. Das soll sich in absehbarer Zeit ändern.

Plus Beim Geh- und Radweg von Schorn nach Walda machen die beiden Nachbargemeinden gemeinsame Sache und dürfen sich auf hohe Zuschüsse freuen. Die Zeit drängt.

Von Johann Eibl

Staatsstraßen sind aus Gründen der Sicherheit nicht für Radfahrer und Fußgänger vorgesehen. Vielmehr sollte für diese Verkehrsteilnehmer ein eigener Weg geschaffen werden. Auf diese Vorgehensweise haben sich die Gemeinden Pöttmes und Ehekirchen verständigt, die zwischen Schorn und Walda den Neubau eines selbstständigen Geh- und Radweges in Angriff nehmen wollen. Die beiden Kommunen dürfen davon ausgehen, dass sie in den Genuss von Fördermitteln aus dem Bundesprogramm "Stadt und Land" kommen werden. Mit diesem Vorhaben befasste sich der Marktentwicklungsausschuss von Pöttmes in seiner jüngsten Sitzung.

Bürgermeister Mirko Ketz berichtete gegenüber unserer Redaktion darüber, dass man bereits Feldwege ins Auge gefasst habe, die nun eine Asphaltschicht erhalten werden. Insgesamt sieht der Bund 600 Millionen Euro für solche Wege vor, auf den Freistaat Bayern dürften knapp 100 Millionen Euro entfallen.

Plan für Radweg zwischen Pöttmes und Ehekirchen soll Ende 2021 fertig sein

Die beiden Nachbargemeinden wollen keine Zeit verstreichen lassen, denn wenn bis Ende diesen Jahres eine fertige Planung vorliegt, ist mit einem erhöhten Fördersatz zu rechnen. Insgesamt - so Ketz - kalkuliert man derzeit für das Projekt mit 150.000 Euro, 50.000 Euro davon werden auf Pöttmes entfallen. Dieser Betrag wird im laufenden Haushalt zu berücksichtigen sein. Die Federführung für das interkommunale Vorhaben liegt bei Ehekirchen.

Der Pöttmeser Marktentwicklungsausschuss befasste sich noch mit einer Reihe weiterer Themen. Im Bereich der Unterfeldstraße zur Rudolf-Diesel-Straße in Pöttmes sind Baumaßnahmen vorgesehen. Der Planungsauftrag ging an das Ingenieurbüro Mayr in Aichach. Im nördlichen Teil werden Parkplätze entstehen, dort wird der Kindergarten Spatzennest erweitert.

Dorferneuerung in Handzell

Dass Handzell von einer Dorferneuerung profitieren soll, das ist schon seit längerer Zeit bekannt. Am 24. April findet dazu ein Seminar in der Schule für Ländliche Entwicklung in Thierhaupten statt. Für die Gemeinde Pöttmes stehen 20 Plätze zur Verfügung. Die eine Hälfte ist für Vereinsvertreter aus Handzell gedacht und die andere für die Verwaltung und den Gemeinderat. Auf diese Weise sollen Informationen darüber vermittelt werden, was im Laufe des Verfahrens zu bedenken ist.

Die meisten Themen im öffentlichen Teil der Ausschusssitzung erweisen sich erwartungsgemäß als unproblematisch, nachdem sie nicht das erste Mal behandelt wurden. So darf nun in der Gemarkung Kühnhausen im Rahmen einer Einbeziehungssatzung ein Einfamilienhaus entstehen. Billigungs- und Satzungsbeschlüsse wurden jeweils für Einbeziehungssatzungen in Grimolzhausen und in Echsheim gefasst. Grünes Licht gab es zudem für die Photovoltaikanlage in den Aubreiten entsprechend dem Bebauungsplan Nummer 8 Schnellmannskreuth. Im Gewerbegebiet Echsheim Nord wird der Bebauungsplan geändert und erweitert.

Freileitung wird verkabelt

Zwischen Pöttmes und der Maiermühle wird die Bayernwerk Netz GmbH die Freileitung verkabeln. Damit wächst der Kabelquerschnitt von 70 auf 240 Quadratmillimeter. Dieses Plus ist notwendig aufgrund der hohen Nachfrage an erneuerbaren Energien in diesem Bereich.

