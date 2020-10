18:32 Uhr

Pöttmeser Bürgermeister ist für Partnerschaft mit ostdeutscher Stadt

Plus Der Pöttmeser Bürgermeister Mirko Ketz stammt aus Dresden. Was er zum 30. Jahrestag der Wiedervereinigung zu sagen hat und welche Herausforderung er sieht.

Von Vicky Jeanty

19 Zuhörer wollten wissen, was der aus Dresden stammende Pöttmeser Bürgermeister Mirko Ketz zur Wiedervereinigung zu sagen hatte. Die Kulturreferentin Ludwiga Baronin Herman hatte die Veranstaltung in Zusammenarbeit mit dem Marktmeister Jürgen Mayer als Sesseltalk initiiert. Es war eine Art Fragerunde, die witterungsbedingt nicht – wie geplant – im Freien, sondern im Rathaus stattfand.

Mirko Ketz war fünfzehn Jahre alt, als am 9. November 1989 die Mauer fiel. Bereits ab September hatte der Wunsch nach mehr Freiheit und Demokratie viele DDR-Bürger auf die Straße getrieben. Die als „friedliche Revolution“ in die Geschichte eingegangenen Montagsdemonstrationen in zahlreichen Städten beschleunigten letztendlich den Mauerfall und machten den Weg frei für die deutsche Einheit. Ketz erinnerte sich an diese Kundgebungen und hob die große Erleichterung aller hervor, dass trotz eines großen Polizeiaufgebots „nicht geschossen wurde“.

Wie der Pöttmeser Bürgermeister nach Bayern kommt

Der Fünfzehnjährige lebte zu dem Zeitpunkt mit seiner Familie in Dresden, absolvierte hier die Schule und kam erst 1993 aus beruflichen Gründen nach Bayern. Geprägt habe ihn als jungen Heranwachsenden die Rede, die der damalige Bundeskanzler Helmut Kohl am 22. Dezember 1989 vor den Trümmern der Dresdner Frauenkirche gehalten habe. Vor allem der Satz aus Kohls historischer Rede, dass das Haus Deutschland unter dem europäischen Dach gebaut werden müsse, habe ihn beeindruckt.

Auf Nachfrage der Kulturreferentin, worauf seiner Meinung nach die grassierende Unzufriedenheit vieler ehemaliger DDR-Bürger zurückzuführen sei, ging Ketz kurz auf das Prozedere des Systemwechsels ein. Es sei ein „Fehler“ gewesen, dass gerade im Zuge der Wiedervereinigung versäumt wurde, „die Bürger mitzunehmen“. Das habe, laut Ketz, zu einem „Einschnitt in die Biografie“ mit nachhaltigen Folgen geführt.

Pöttmeser Bürgermeister empfiehlt Reisen in die jeweiligen Bundesländer

Ein richtiges Kennenlernen zwischen Ost und West habe, so Ketz, nicht stattgefunden. Dies nachzuholen sei die Herausforderung der kommenden Jahre. Einen positiven Ansatz sieht er in den vermehrten Reisen in die jeweiligen Bundesländer. Dies sei der beste Weg zusammenzuwachsen, lautet Ketz’ leicht pauschaler Vorschlag.

Entsprechend aufgeschlossen reagierte er auf die Anregung der Kulturreferentin, eine Partnerschaft mit einer ostdeutschen Stadt anzugehen. „Eine glänzende Idee“, meinte er. Eine Steilvorlage bietet hier die über 40 Jahre währende Partnerschaft mit der französischen Stadt La Haye-Pesnel. Diese sei in jeder Beziehung eine Bereicherung für die Großgemeinde Pöttmes, bestätigte Ketz.

Nachdem nach einer knappen halben Stunde keine weiteren Fragen aus dem Publikum kamen, lief die Runde musikalisch aus. Wie bereits zu Beginn ließen Herbert Pukas und sein Orchester vom Foyer aus die Nationalhymne und zum Abschluss auch die Europahymne ertönen. Coronabedingt fiel das gemütliche Beisammensein rund um ein Glas Sekt ersatzlos aus.

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen