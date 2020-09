23.09.2020

Pöttmeser Kindergarten bekommt neue Toiletten

Plus Die Sanitäranlagen im Kindergarten St. Peter und Paul in Pöttmes sind veraltet. Die Marktgemeinde will sie nun sanieren lassen - in Etappen.

Von Carmen Jung

Generationen von kleinen Pöttmesern sind hier – mit Verlaub – aufs Klo gegangen. Damals, als sie noch den Kindergarten St. Peter und Paul besucht haben. Die Sanitäranlagen der Einrichtung seien veraltet, aber dennoch, wie Bürgermeister Mirko Ketz ausdrücklich betont, „sauber und gepflegt“. Nichtsdestotrotz sieht die Gemeinde nun Handlungsbedarf.

Bürgermeister: Die Toiletten sind veraltet, aber gepflegt

Die veralteten Sanitäranlagen waren Thema in der jüngsten Sitzung des Bauausschusses. Der Bürgermeister informiert im Nachgang, dass sich das Gremium einig gewesen sei: „Da gehört was gemacht.“ Die Toiletten seien halt in die Jahre gekommen und gehörten fast noch zum Urinventar des Kindergartens. Bereits vor zehn Jahren hatte die Marktgemeinde über eine Sanierung der Sanitäranlagen nachgedacht. Damals wurde es nichts. Jetzt aber drang die Kindergartenleitung mit ihrem Sanierungsantrag durch. Der Bauausschuss beschloss, die Sanierung in die Wege zu leiten. Es geht um drei abgetrennte Sanitärbereiche für drei Gruppen. Sie sollen nun, so Ketz, in drei Jahren etappenweise erneuert werden. Der Anfang ist für nächsten Jahr geplant. Insgesamt rechnet der Markt mit 60.000 Euro Kosten, jährlich also 20.000 Euro.

Der Auftrag für die Fenster der neuen Krippe ist erteilt

Fenster für die Kinderkrippe: Zweimal klappte die Ausschreibung nicht, weil kein Angebot einging. Nun, über eine freie Ausschreibung, konnte Pöttmes den Auftrag für die Kunststofffenster für den Krippenanbau an den Kindergarten Spatzennest erteilen. Der Bauausschuss gab seine Zustimmung zum Angebot der Firma Johann Schmidberger aus Immendorf bei Pöttmes für rund 34.000 Euro. Ketz zeigt sich „sehr froh“, dass es an der Baustelle weitergehen kann. Der Rohbau soll bis zum Winter geschlossen sein.

Das könnte Sie auch interessieren:

Kindergarten Spatzennest in Pöttmes: Jetzt steht der Rohbau

Krippenbau in Pöttmes: Der Aushub ist mit Arsen belastet

Themen folgen