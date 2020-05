vor 33 Min.

Pöttmeser Ortsdurchfahrt bleibt ganzen Sonntag lang gesperrt

Im vergangenen Jahr war die Schrobenhausener Straße in Pöttmes lange wegen Bauarbeiten gesperrt. An diesem Sonntag wird sie noch einmal abgeriegelt.

Plus Die Schrobenhausener Straße in Pöttmes wird asphaltiert. Deshalb bleibt sie an diesem Sonntag gesperrt. Was Verkehrsteilnehmer und Anwohner wissen müssen.

Die noch fehlende Asphaltdeckschicht auf der Schrobenhausener Straße wird an diesem Sonntag eingebaut. Dabei handelt es sich laut Staatlichem Bauamt Augsburg um einen anderthalb Zentimetern dicken, lärmmindernden Dünnschichtbelag auf einer Fläche von etwa 7100 Quadratmetern. Damit er tatsächlich lärmmindernd ist, muss er in einem Zug eingebaut werden. Es kommt daher am Sonntag zu Verkehrsbehinderungen.

