Pöttmeser Sportvereine erhalten auch im Corona-Jahr Geld für Jugendarbeit

Plus Der Markt Pöttmes will auch während der Corona-Pandemie die Jugendarbeit der Sportvereine fördern. Nach welchen Maßstäben, legte er nun einstimmig fest.

Von Nicole Simüller

Die Corona-Pandemie hat die Sportvereine im Wittelsbacher Land hart getroffen. Seit Monaten liegt das Vereinsleben praktisch völlig lahm. Einige Mitglieder treten aus, neue kommen derzeit kaum bis gar nicht hinzu. Dennoch haben die Vereine Kosten zu tragen. Am Donnerstag beriet der Pöttmeser Marktgemeinderat, wie ihnen unter die Arme gegriffen werden könne.

Sie sollen auch für das vergangene Jahr eine Jugendsportförderung erhalten, obwohl diese von gewissen Aktivitäten der Vereine abhängt. Als Referenzwert werden die 2019 ausbezahlten Summen verwendet. Darauf hatten sich der Bürgerblock, von dem der Antrag ausging, und Bürgermeister Mirko Ketz vorab verständigt. Diese Lösung begrüßten alle Fraktionen einhellig.

Debatte über Erhöhung der Jugendsportförderung in Pöttmes verschoben

Ursprünglich hatte der Antrag auf eine Erhöhung der Jugendsportförderung abgezielt. Dieses Thema wurde auf eine der folgenden Sitzungen verschoben. CWG-Fraktionssprecher Alwin Wagner warf ein, dass auch andere Vereine wichtige Jugendarbeit leisteten. Er sprach sich deshalb für eine coronabedingte Einmalzahlung als Soforthilfe aus. Ketz wies darauf hin, dass das einem völlig neuen Antrag entspreche, der deshalb nicht in der laufenden Sitzung behandelt werden könne. Sissi Veit-Wiedemann ( CSU) ergänzte, dass die Vereine in ihrer Jugendarbeit unterschiedlich strukturiert seien. Sie nannte als Beispiel den TSV Pöttmes: Dieser müsse trotz Corona seinen Sportplatz unterhalten, wohingegen der Stopselclub keine Unkosten in dieser Höhe habe.

Zweizügige Wirtschaftsschule Aus der dreizügigen Wirtschaftsschule in Pöttmes wird eine zweizügige. Die seit 2011 bestehende dreistufige Schule läuft mit der bestehenden neunten und zehnten Klasse aus. Rückläufige Schülerzahlen zwangen die Verantwortlichen zum Handeln. Die Schule ist in der Grund- und Mittelschule Pöttmes angesiedelt. Die Leitung liegt jedoch bei den Beruflichen Schulen Wittelsbacher Land. Schulaufwandsträger ist der Landkreis.

Probeeinschreibung für Wirtschaftsschule Pöttmes läuft

Derzeit läuft die Probeeinschreibung. Altbürgermeister Franz Schindele regte an, diese zu verlängern. Außerdem bat er Ketz, beim Landkreis Neuburg-Schrobenhausen auf eine Fortsetzung der kostenlosen Schülerbeförderung der Jugendlichen von dort zu drängen. "Ein kostenloser Beförderungsanschluss für die Kinder ist die Voraussetzung, dass die Schule funktioniert."

Anliegen der Referenten Jugendreferentin Marina Mörmann (Bürgerblock), Jugendbeauftragter Dominik Fischer, Wegereferent Claus Kopold (CSU) und Wirtschaftsreferent Christian Vetter (CSU) zogen ein Resümee ihrer bisherigen Aktivitäten. Den Bericht von Kulturreferentin Ludwiga Baronin Herman, die entschuldigt fehlte, trug der Bürgermeister vor. Außerdem sprachen die Referenten einige Anliegen und Ziele an.

Jugendbeauftragter wünscht sich Beachvolleyball-Feld für Mandlachgebiet

Mörmann nannte unter anderem den Ausbau der Jugendarbeit in Pöttmes, die weitere Digitalisierung der Grund- und Mittelschule sowie eine Lösung für die Krabbelgruppe Tausendfüßler. Fischer sammelt derzeit die Kontaktdaten von Unternehmen in der Marktgemeinde, die Ferienjobs, Praktika oder Ausbildungsstellen anbieten. Sie sollen im Marktboten und im Internet veröffentlicht werden. Fischer kündigte Spielplatzfeste und Infoabende zu unterschiedlichen Themen an. Er regte außerdem eine Verschönerung des Mandlachgebiets, etwa mit einem Beachvolleyballfeld, an.

Kopold, wie Xaver Tyroller (CWG) Wegereferent, wies auf 28 Kilometer Feldwege hin, die in verschiedenen Dringlichkeitsstufen zur Sanierung anstehen. Tyroller und er hätten sich die dringendsten davon angeschaut. Auch einige Gemeindestraßen seien zum Teil sehr sanierungsbedürftig, monierte er. Vetter forderte, weiterhin neue Bau- und Gewerbegebiete zu erschließen, und kündigte an, eine Gewerbeschau veranstalten zu wollen.

