Pöttmeser Trachtler haben den besten Zug

Die Burschen vom Heimat- und Volkstrachtenverein in Pöttmes sägen am schnellsten und tragen dabei auch noch Hut. Beim Sägewettbewerb holten sie sich den ersten Platz. Ein eingespieltes Team waren Georg Krammer und Daniel Dreher. Unterstützt wurden sie von Sebastian Heuser und Philipp Müller.

Vier Vereine sägten beim Volksfest in der Marktgemeinde um die Wette. Die Gewinner wurden mit Freibier belohnt. Die Siegerzeit am Ende war rekordverdächtig.

Von Andreas Dengler

Die Burschen vom Heimat- und Volkstrachtenverein Pöttmes können nicht nur platteln, sondern auch schnell sägen. In nur 45,41 Sekunden säbelten Georg Krammer, Daniel Dreher, Sebastian Heuser und Philipp Müller von einem Fichtenstamm eine 32 Zentimeter dicke Scheibe ab. Die Zeit war rekordverdächtig. Die Konkurrenz brauchte fast zehn Sekunden länger.

Am Sonntag endete das Pöttmeser Volksfest mit dem Gaudiwettbewerb. 16 schneidige Männer aus Pöttmes und den Ortsteilen griffen zur Säge. Damit läuteten sie das Finale des Volksfests ein. Vier Vereine aus der Marktgemeinde säbelten um die Wette. Die drei Gewinner erhielten insgesamt 160 Liter Freibier.

Die Späne flogen wild vom Stamm und der Schweiß tropfte von der Stirn. „Ziag o, ziag o, glei habt’s ihr’s g’schafft!“ Um die Sägeböcke bildete sich ein kleiner Kreis Schaulustiger und Fans. Lautstark fieberte das Publikum mit den Teams mit. Neben Ludwig Krammer senior saßen Franziskus Freiherr von Gumppenberg und Bürgermeister Franz Schindele in der Jury. Die drei Herren mimten die kritischen Aufseher.

In der ersten Runde mussten der Heimat- und Volkstrachtenverein, der Verkehrs- und Verschönerungsverein, die Königlich Privilegierte Feuerschützengesellschaft und die Schorner Lindenschützen einen 28 Zentimeter dicken Baumstamm bezwingen. Ein Team bestand immer aus zwei Sägern und zwei Haltern. Die frisch geschlagene und geschälte Fichte hatte Freiherr von Gumppenberg spendiert. Der Waldbesitzer erklärte: „Da das Holz noch relativ feucht ist, kann es viel leichter gesägt werden.“ Für die Zeitmessung war der Pöttmeser Ski-Klub verantwortlich. Mit einer Lichtschranke wurde auf die Millisekunde genau gemessen, wann die Scheibe den Boden berührte.

Schon im ersten Durchlauf Spitzenreiter

Bereits im ersten Durchlauf waren die Trachtler mit 41,57 Sekunden die Spitzenreiter. Dass sie in der ersten Runde sogar noch besser waren als im Stechen, mag am dünneren Stamm gelegen haben. Den zweiten Platz in der ersten Runde sicherten sich die Lindenschützen aus Schorn mit nur 46,54 Sekunden. Für die Schorner traten Florian Harlander, Maximilian Baierl, Andreas Harlander und Martin Heckl an. Den dritten Platz sicherten sich die Pöttmeser Schützen mit Lukas Graf und Franz Weidenhiller an der Säge. Als Halter waren Peter Sturm und Johannes Stöckl dabei. In 49,39 Sekunden brachten die Burschen die Baumscheibe zu Fall. Die Säger vom Gastgeberverein brauchten 51,24 Sekunden. Damit schafften Hubert Golde, Thomas Reichart, Uli Boldt und Elmar Eisenhofer nicht den Einzug ins Finale.

Die drei Gewinner aus der Vorrunde zogen ins Stechen ein. Hier wurde ein vier Zentimeter dickerer Baumstamm auf die Sägeböcke gestemmt. Die Spannung wurde gesteigert, indem erst nach dem Durchlauf aller drei Vereine die Zeiten veröffentlicht wurden.

Den zweiten Platz sicherten sich letztlich die Schützen aus Pöttmes. In 53,75 Sekunden säbelten sie eine Scheibe vom Baumstamm ab. Die Zweitplatzierten wurden mit 50 Litern Freibier belohnt, das Brauereibesitzer Umberto Freiherr von Beck-Peccoz stiftete. Den dritten Platz holten sich die Schorner mit 62,70 Sekunden. Bürgermeister Schindele scherzte: „Ihr seid nicht die schnellsten Säger, aber dafür die Schönsten.“ Der Rathauschef überreichte den Burschen einen Gutschein über 30 Liter Bier, gestiftet von der Marktgemeinde.

Üben hat sich ausgezahlt

Das Üben hat sich für die Trachtler ausgezahlt. Zwei Mal hatten sie sich vor dem Wettbewerb getroffen, um ein paar Scheiben zu schneiden, sagte Säger Georg Krammer. Bereits vier Mal nahm er an dem Wettbewerb teil. Sein Säge-Partner Daniel Dreher hingegen war zum ersten Mal dabei. Die 80 Liter Freibier, gestiftet von Freiherr von Gumppenberg, wollen sich die Trachtler mit ihren Kollegen aus der Plattlergruppe schmecken lassen.

Im vergangenen Jahr hatten die Trachtler sich noch mit dem zweiten Platz zufriedengeben müssen. Damals holte sich der mehrfache Champion, die Kühnhauser Goaßlschnoizer, den ersten Platz. In diesem Jahr wollten die Kühnhauser aber nicht sägen, sondern nur schnalzen. Die Moderation des Wettbewerbs übernahm der Zweite Vorsitzende des Verkehrs- und Verschönerungsvereins, Ludwig Krammer junior.

Für die Musik war die Musikkapelle Pöttmes unter der Leitung von Dirigent Herbert Pukas zuständig. Letzterer hatte am Ende eine Überraschung für den Moderator: Anstelle des Mikrofons musste Krammer junior den Dirigentenstab schwingen. Gekonnt gab er zum Bayerischen Defiliermarsch den Takt an.