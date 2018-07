11:00 Uhr

Pöttmeser Viertklässler bei „Hospiz macht Schule“

Pantomimisch stellten die Viertklässler eine Situation dar, in der jemand zusammenbricht.

Die Hospizhelfer vom St. Afra Hospiz erleben die Schüler als neugierig und konzentriert. Eine wichtige Rolle spielen in dieser Woche ein Hase und Bär.

Von Gerlinde Drexler

Wie tief ist ein Grab, was muss ein Bestatter können und wie kann man sich von einem Verstorbenen verabschieden? Das waren einige der Fragen, mit denen sich die Schüler der 4a an der Pöttmeser Schule befassten. Die Viertklässler nahmen an der Projektwoche „Hospiz macht Schule“ des St. Afra Hospizes teil. Den Abschluss feiern sie zusammen mit ihren Eltern und den ehrenamtlichen Hospizhelfern mit einer Präsentation.

Hase Strubbel und Bär Günther spielen während der Woche eine wichtige Rolle. Die beiden Kuscheltiere seien zum Trösten dabei gewesen, erklären die Kinder ihren Eltern. Jeder der fünf Tage hatte ein anderes Thema. Die Hospizhelfer hatten Unterrichtseinheiten zu den Themen „Werden und Vergehen“, „Krankheit und Leid“, „Tod und Sterben“ „Traurigsein“ sowie „Trost und Trösten“ vorbereitet.

Die Kinder lauschten zum Beispiel mit geschlossenen Augen einer Schmetterlingsgeschichte. An einem Tag kam eine Kinderärztin in die Klasse, die alle Fragen der Viertklässler beantwortete. Pantomimisch stellten die Kinder eine Situation dar, in der plötzlich jemand zusammenbricht.

Und sie bastelten eine Sonnenblume, deren Blütenblätter lauter Vorschläge waren, wie man in der Klassengemeinschaft trösten kann. Zum Beispiel, indem man denjenigen in den Arm nimmt, ihm über die Wange streicht oder einfach zuhört. Eine Viertklässlerin fasst die Woche so zusammen: „Man konnte über alles reden, was einem auf dem Herzen lag.“

„Wertvolle Erfahrung“

Schulleiterin Ursula Werner findet: „Die Woche war wieder sehr ergreifend.“ Vor zwei Jahren hatte die Projektwoche schon einmal an der Pöttmeser Schule stattgefunden. Von den Auswirkungen sei sie schwer beeindruckt gewesen, so die Rektorin. So hat es auch Klassenleiterin Christina Hieber erlebt. Die Projektwoche habe einen guten Effekt auf den Klassenzusammenhalt gehabt, sagt sie. Hieber bezeichnet die Projektwoche als eine „wertvolle Erfahrung“ und ist froh, dass Schulleiterin und Eltern ihre Zustimmung dafür gegeben hatten. Bei manchen Eltern hätte das Projekt eventuell Ängste ausgelöst, kann sich die Klassenleiterin vorstellen.

Als „wahnsinnig konzentriert und neugierig“ erlebte Hospizhelferin Reingard Maier aus Aindling die Viertklässler während der Woche. Für sie ist es besonders wichtig, dass sie viele Fragen beantworten kann, die den Kindern schon lange auf der Seele brennen. Fragen wie: „Was passiert auf dem Friedhof bei einer Beerdigung, was macht der Bestatter oder darf ich bei der Beerdigung der Oma dabei sein?“

Gerade die letzte Frage scheint ein paar Schüler sehr beschäftigt zu haben. „Viele Kinder leiden darunter oder sind sehr wütend auf Eltern und Angehörige, dass sie nicht dabei sein durften“, weiß Maier aus Erfahrung. Den Schülern habe hier die Projektwoche geholfen, ist Maiers Eindruck. „Durch dieses Wissen ist jetzt Frieden in ihnen.“

Sehr wichtig findet Monika Lohner, dass das Thema Sterben behandelt wird. „Das darf und kann man nicht wegschieben.“ Ihrer Tochter Magdalena habe die Woche sehr gut gefallen, weiß ihre Mutter. Obwohl die Viertklässlerin daheim nicht viel davon erzählt hat. „Sie konnte an einem Tag nicht in die Schule und das war ganz schlimm für sie“, erzählt Lohner.

Dafür ist Magdalena aber am letzten Projekttag wieder dabei und präsentiert zusammen mit ihren Klassenkameraden die Projektwoche in Kurzform. Dazu gehört auch ein wichtiger Bestandteil dieser Woche: Der Film „Wie ist das mit dem Tod“ aus der Fernseh-Reihe „Willi will’s wissen“, den alle gemeinsam zum Abschluss anschauen.

