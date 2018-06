12.06.2018

Pöttmeser kickt mit Nationalmannschaft

Der Immendorfer Christoph Daferner spielt für den SC Freiburg. Vor der Weltmeisterschaft trat er gegen die deutsche Nationalmannschaft an.

Christoph Daferner erzählt, wie er die DFB-Elf vor der Weltmeisterschaft erlebt hat

Am Donnerstag beginnt die Fußball-Weltmeisterschaft in Russland. Einmal bei einem solchen Turnier dabei zu sein, davon träumt auch der Immendorfer Christoph Daferner. Der 20-Jährige aus dem Pöttmeser Ortsteil steht zwar nicht im Aufgebot von Bundestrainer Joachim Löw, aber immerhin hat er kurz vor der WM Manuel Neuer und Co. hautnah beim Training erleben dürfen.

Und das nicht als Zuschauer. Im Trainingslager in Eppan (Südtirol) zur Turniervorbereitung trat die Nationalelf gegen die besten U20-Spieler des Landes an. Darunter war auch Christoph Daferner, der beim TSV Pöttmes mit dem Fußballspielen begann und seit dem Sommer für den SC Freiburg spielt. Der Stürmer hat dort auch schon unter Trainer Christian Streich bei den Bundesligaprofis trainiert, für einen Einsatz im deutschen Oberhaus hat es aber noch nicht gereicht.

Durch seine Leistungen durfte er nun nicht nur gegen die Weltmeister antreten, sondern lernte die Spieler auch bei einem Barbecue näher kennen. Der Immendorfer schnupperte in die Welt des Profifußballs hinein – unter anderem standen Autogrammstunden auf dem Programm für die Nachwuchsnationalspieler. Im Interviewmit den Aichacher Nachrichten verrät der 20-Jährige, wie er die Nationalmannschaft erlebt hat, von welchem Spieler er dabei besonders beeindruckt war und was er der Mannschaft bei der WM zutraut. (sry-) "Lokalsport Seite 7

