vor 42 Min.

Pöttmeser platteln beim Weltrekord

Sechs Schuhplattler helfen in Antdorf mit, dass die Bayern den Österreichern den Rekord wieder abknöpfen. Das freut sie so richtig

Es war eine Gaudi und danach waren sie alle recht stolz: Sechs Pöttmeser Trachtler haben am Vatertag mitgeholfen, den Österreichern den Weltrekord im Schuhplatteln abzunehmen. Simon Rupprecht war mit dabei und es freut ihn noch heute so richtig, dass der Versuch in Antdorf geklappt hat: „Wir waren sehr stolz, dass wir den Weltrekord wieder nach Bayern gebracht haben.“ Der Antdorfer Trachtenverein „D’Waxnstoana“ hat den Weltrekord-Versuch fürs Guinessbuch der Rekorde gestartet. Um die Österreicher, die den Rekord bislang mit 1296 Plattlern hielten, übertrumpfen zu können, hatten sie Plattler aus ganz Bayern in ihr Dorf im Kreis Weilheim-Schongau eingeladen. Die Pöttmeser überlegten da nicht lange. Sechs Burschen rückten aus, begleitet von ihren Madln, als kleiner Fanclub sozusagen. Sie hätten sich ganz einfach einen schönen Tag machen wollen, berichtet Rupprecht. Dass er dann so erfolgreich wurde, freut ihn um so mehr. Für den Weltrekord mussten die sechs Pöttmeser – Simon Rupprecht, Philipp Müller, Sebastian Heuser, Johann Kern, Fabian Schafnitzel und Christian Sandmair – fünf Minuten lang mit den hunderten anderen Trachtlern platteln. Und zwar alle gleichzeitig zur Amboss-Polka. Die Pöttmeser kannten die schon. Denn sie gehört zu ihrem Standardrepertoire. Deshalb mussten sie gar nicht lange dafür üben, wie Simon Rupprecht erzählt.

Der Versuch im oberbayerischen Antdorf klappte. Mit 1312 Plattlern stellten die Männer in weißen Hemden und Lederhosen den österreichschen Weltrekord ein. „Das ist schon was Besonderes. Das macht man auch nicht alle Tage“, sagt Simon Rupprecht lachend am Telefon. (jca)

