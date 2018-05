14:00 Uhr

Pöttmeser präsentiert prachtvolle Pfeifensammlung

Helmut Pawel zeigt seine vielfältigen Pfeifen im Pöttmeser Rathaus. Über 120 Exemplare und eine umfangreiche Dokumentation erwarten die Besucher.

Von Vicky Jeanty

Obwohl sich bei einer Pfeifenausstellung naturgemäß alles ums Rauchen dreht, spielt der gesundheitliche Aspekt in der Pöttmeser Schau ausnahmsweise keine Rolle. Helmut Pawel, Vorsitzender des Fördervereins Heimatmuseum und selbst überzeugter Pfeifenraucher, will mit seinen sehenswerten Sammlerexemplaren primär einen Eindruck vermitteln, wie aufwendig und fantasievoll sich die Machart der Pfeifen weltweit quer durch die Jahrhunderte entwickelte. Weitere interessante Informationen zur Geschichte des Pfeifenrauchens vermittelt eine umfangreiche und detaillierte Dokumentation.

Funde in der Amazonas-Mündung legen nahe, dass die Bewohner der Insel Marajó die Pfeife bereits im 15. Jahrhundert vor Christus pafften. Auch im Nahen Osten deutet einiges darauf hin, dass hier sehr früh Hanf oder Opium in der Pfeife konsumiert wurde. Nach den Entdeckungsfahrten von Christoph Kolumbus ab 1492 schwappte das Pfeifenrauchen aus Amerika auf den europäischen Kontinent herüber. Kolumbus’ Matrosen brachten Tabak und Pfeifen mit in ihre Heimat.

Wie und was in der Pfeife geraucht wurde, wie geschickt und aus welchen Materialien die Pfeifen gefertigt waren, zeigt deutlich, dass das Rauchen seit jeher zum gesellschaftlichen Leben dazugehörte. Der Fantasie schienen keine Grenzen gesetzt gewesen zu sein.

In Amerika wurde zeitweilig eine eigene Maissorte angepflanzt, die ausschließlich zum Pfeifenbau bestimmt war. In der Türkei schürfte man den sogenannten Meerschaum aus 250 Meter Tiefe, die Chinesen ziselierten ihre Opiumpfeifen in Elfenbein, die Afrikaner schnitzten sie aus schwarzem Holz. Im Europa des 18. Jahrhunderts gab es die „Pfeifenbäcker“, die die begehrten Exemplare aus Ton fertigten. Bis ins 20. Jahrhundert hinein waren europaweit Porzellanpfeifenköpfe in Mode, auf denen persönliche Widmungen und Botschaften mit viel Aufwand und in Farbe aufgemalt waren. Bevorzugt Jäger, Reservisten, königliche Häupter oder Soldaten legten großen Wert auf diese Unikate.

Von einiger Bedeutung sind der frühe Anbau und die Verbreitung des Tabaks in der Neuburger und Pöttmeser Gegend. Der Neuburger Kurfürst und Pfalzgraf Philipp Wilhelm war um 1650 mit der Erste, der auch die finanzielle Bedeutung des Tabakanbaus erkannte. Handel und Anbau waren streng geregelt, Tabakschmuggel wurde streng be-straft.

Um 1790 wurde offenbar auf 237 Tagwerk Moosgrund in der Karlskroner Gegend Tabak angebaut. Es entwickelte sich sogar ein kleiner Industriezweig mit einer Tabak- und Schnupftabakfabrik, mit Mahl-, Schneide- und Tabakmühlen. Um 1890 wurde in der Gegend um Klingsmoos und Ludwigsmoos Tabak angebaut, in Schrobenhausen gab es eine spezielle Trockenhalle.

Kriegsbedingt kam das Ganze zum Erliegen, die ganz Verwegenen bauten gelegentlich Tabak im eigenen Gemüsegarten an. Reine Männersache war das Pfeifenrauchen in den sogenannten Tabakscollegien, die um 1900 in Neuburg gebildet wurden.

Zur Ausstellungseröffnung am Pfingstsonntag war der aus Thierhaupten stammende Walter Rosskopf erschienen. Er war über eine Fernsehsendung auf die Ausstellung aufmerksam geworden. Rosskopf brachte sein privates Sammlerstück gleich mit: eine um 1900 datierte originale Tabakschneidemaschine, deren Handhabung er Helmut Pawel vorführte. Die ist deutlich kleiner als Pawels Exemplar, das ebenfalls in einer Vitrine ausgestellt ist. Der hatte die Maschine, „Marke Eigenbau“, auf einem Flohmarkt entdeckt.

Ausstellung Die Pfeifenausstellung läuft noch bis Ende Juli und ist zu den Öffnungszeiten des Rathauses zu besichtigen: Montag bis Freitag von 7.30 bis 12 Uhr sowie Dienstag von 13 bis 17 Uhr und Donnerstag von 13 bis 18 Uhr.

