vor 49 Min.

Pöttmeser strömen auf das Marktfest unter neuer Regie

Die Marktfest-Premiere unter dem neuen Marktmeister Jürgen Mayer ist gelungen. Am Samstag drängten sich die Besucher bis zum späten Abend an den Ständen.

Von Johann Steiger

Es war das erste Pöttmeser Marktfest unter seinem neuen Marktmeister Jürgen Mayer. Bislang hatte stets das Partnerschaftskomitee das Fest organisiert. Seit diesem Jahr aber übernimmt das die Marktgemeinde, die dafür einen Marktmeister eingestellt hat. Er bestand seine Bewährungsprobe.

Auch das Wetter spielt mit

Auch das Wetter spielte mit. Am Samstagabend trübte kein Regen die Stimmung. Auch die Temperaturen waren angenehm. Mit der Zeit füllte sich der gesamte Marktplatz mit Besuchern. Während das Fest eine Premiere für den neuen Marktmeister war, war es das letzte für Franz Schindele in seiner Funktion als Bürgermeister. Wie schon seit 2008 eröffnete er das Fest und begrüßte zusammen mit Jürgen Mayer die Gäste. Schindele dankte allen teilnehmenden Vereinen, die mit ihren kulinarischen Köstlichkeiten das Fest so einzigartig machen.

Bis spät in den Abend hinein drängten sich die Besucher vor den Ständen, um beispielsweise panierte Champignons, Ochs- und Spießbraten, Wildschweinbraten, Crêpes, Flammkuchen oder Kartoffelspiralen zu probieren. Für die musikalische Umrahmung sorgte die Blaskapelle Pöttmes. Auch die Jugendkapelle zeigte, was sie kann.

Viele Besucher drehen in der Kutsche eine Runde durch den Ort

Die jüngsten Festbesucher beschäftigten sich am Stand der Kinder- und Jugendgarde der Faschingsgesellschaft Schromlachia: Dort konnten sie Steine bemalen oder Masken basteln. In einer Kutsche konnten die Festbesucher eine kleine Runde durch Pöttmes drehen. Die Plätze in der Kutsche waren ständig belegt. An der Bar der Feuerschützen war zu späterer Stunde fast kein Plätzchen mehr zu ergattern. Der Abend klang bei bester Stimmung aus.

Das Fest steht nicht nur im Zeichen des geselligen Beisammenseins, sondern auch des Umweltschutzes: Es wird Mehrweggeschirr benutzt. Der Pöttmeser Schulförderverein betreibt außerdem bereits im vierten Jahr das Spülmobil. Die Entschädigung hierfür kommt vollständig der Schule zugute.

Am Sonntag startete das Marktfest mit dem Weißwurstfrühstück bei den Fußballern des TSV Pöttmes, bevor sich der Marktplatz zum Mittagstisch erneut gut füllte. Am Abend wurde das Fest musikalisch von der Blaskapelle Baar begleitet. Im nächsten Jahr wird wieder gefeiert, dann aber in historischem Gewande.

Der neue Marktmeister, Jürgen Mayer (links), und Bürgermeister Franz Schindele (rechts) eröffneten gemeinsam das Pöttmeser Marktfest. Der eine von ihnen zum ersten, der andere zum letzten Mal. Bild: Johann Steiger

Marktmeister zieht ein positives Fazit

Der neue Marktmeister zog am Ende ein positives Fazit. Wie schon der Bürgermeister dankte auch er den teilnehmenden Vereinen und Gruppen sowie den vielen Helfern im Hintergrund. Sie hätten auch in diesem Jahr „ein wunderschönes Marktfest ermöglicht“, so Mayer. Er konstatierte: „Ich denke, der volle Marktplatz am Samstagabend zeigt, wie beliebt das Marktfest in Pöttmes ist und dass die Entscheidung, es unter der Regie der Marktgemeinde fortzusetzen, die richtige war.“ Die Teilnehmer, Helfer und Besucher hätten das Marktfest auch in diesem Jahr wieder zu dem gemacht, was es auszeichne: einem Fest von Pöttmesern für die Pöttmeser.

Themen Folgen