05.12.2018

Poisl bleibt Vorsitzender der CWG Pöttmes

Verein wählt neuen Vorstand. Einer will nicht mehr, muss aber weitermachen

Erich Poisl bleibt weiterhin Vorsitzender der CWG Pöttmes. Das ergaben die Neuwahlen bei der Mitgliederversammlung im Schützenheim im Pöttmeser Ortsteil Grimolzhausen. Als seine Stellvertreter wurden Alwin Wagner und Klaus Hallwirth in ihren Ämtern bestätigt. Alexander Schmid ist neuer Erster Schriftführer. Dieses Amt hatte bislang Hermine Faßler inne, sie wurde als Zweite Schriftführerin gewählt.

Ottmar Keller, der als Kassenwart nicht mehr kandidierte, übt dieses Amt weiterhin kommissarisch aus. Es fand sich niemand, der diese Funktion übernehmen wollte. Poisl dankte Keller für seine langjährige Arbeit. Stellvertretende Schatzmeisterin ist Renate Glas. Kassenprüfer sind Kaspar Thaler und Josef Schleger. Als Beisitzer wurden bestimmt: Silvia Hörmann, Martin Steinbacher, Georg Lohner, Georg Schmid, Jürgen Zach und Manuel Schmid. Die CWG zählt derzeit 192 Mitglieder. In diesem Jahr kam ein neues hinzu. Die Gruppierung ist derzeit mit sechs Mitgliedern im Pöttmeser Marktgemeinderat vertreten. Vorsitzender Erich Poisl sagte, die Zusammenarbeit mit den anderen beiden Fraktionen, Bürgerblock und CSU, verlaufe „auf einer meist sachlich fairen Basis“.

Als wichtigste Aufgaben in den vergangenen zwölf Monaten nannte er den Bau des Ärztehauses, die Planung des Geh- und Radweges von Pöttmes nach Kühnhausen, die Erweiterung des Kinderhorts im Bürger- und Sozialzentrum, die Erschließung neuer Baugebiete, das neue Wasserwachthaus am Mandlachsee und den neuen Waldkindergarten. Dieser gehe voraussichtlich im Frühjahr 2019 in Betrieb.

Schriftführerin Hermine Faßler blickte auf die wichtigsten Aktivitäten der CWG zurück. Diese war beim Marktfest mit einem Weizenstand vertreten. Das Sommerfest fand beim Kirchenwirt in Ebenried statt. Rund 60 Besucher kamen.

Alwin Wagner trug den Kassenbericht vor. Er berichtete von einem gleichbleibenden Guthaben. Die Kassenprüfer bestätigten eine ordentliche Kassenführung, die anschließende Entlastung war daher Formsache. (AN)

Die CWG unternimmt am Samstag, 8. Dezember, eine Fahrt zum Weihnachtsmarkt nach Bäldleschwaige. Abfahrt ist um 15 Uhr am Pöttmeser Volksfestplatz, Rückkehr gegen 20 bis 21 Uhr. Es sind noch Plätze frei.

