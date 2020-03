vor 37 Min.

Polizei Aichach: Elfjähriger ist ein Reifenstecher

Ein elfjähriger Junge hat in Aichach den Hinterreifen an einem Auto zerstochen.

Videoaufnahmen an Anwesen in Aichach überführen den Täter, der am Lumpigen Donnerstag den Hinterreifen eines Autos zerstochen hat. Es handelt sich um einen elfjährigen Buben.

Die Aichacher Polizei hat den Reifenstecher überführt, der am Lumpigen Donnerstag den Hinterreifen eines Autos in Aichach platt gemacht hat. Bei dem Täter handelt es sich um einen elfjährigen Jungen. Das teilt Erich Weberstetter, Leiter der Polizeiinspektion Aichach, auf Anfrage unserer Redaktion mit.

Die Videokamera zeichnet den Reifenstecher bei der Tat auf

Die Polizei hatte in diesem Fall einen technischen Ermittlungshelfer. Am Anwesen, in dessen Hofeinfahrt das Auto geparkt war, hatten die Besitzer eine Videokamera angebracht. So wurde der Reifenstecher bei der Tat am 20. Februar gefilmt. „Er ist klar zu sehen“, so Weberstetter. War das die erste derartige Aktion des Jungen? Weberstetter erklärt: „Er schweigt zu möglichen weiteren Taten.“

Der Elfjährige ist noch nicht strafmündig

Strafrechtlich hat der Elfjährige nichts zu befürchten. Erst mit 14 Jahren sind Jugendliche strafmündig, über den Fall werden aber Jugendgerichtshilfe und Jugendamt informiert. Die Behörden prüften, „ob Maßnahmen angezeigt sind“, erklärt Weberstetter. Für die Bereinigung des Schadens in Höhe von rund 100 Euro sind die Eltern zuständig. (jca)

Themen folgen